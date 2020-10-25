General Motors представляет GMC Hummer EV Edition 1 как модель 2022 года и первую аккумуляторно-электрическую модель подразделения GM мощностью около 1000 л.с. и 15 600 Нм крутящего момента с запасом хода 564 км на полном заряде.
Социальная сеть Facebook планирует использовать в США механизмы управления лентой новостей, ранее использовавшиеся во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Рекомендации других экспертов Ранее глава Росбанка Илья Поляков заявил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.
Находящийся в американской тюрьме россиянин Виктор Бут предположил, что сразу после объявления итогов голосования на президентских выборах в США начнутся протесты, которые перерастут в беспорядки, а затем и в гражданскую войну.
Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ": На наш взгляд, при благоприятном для России развитии событий (относительно спокойная ситуация на мировых рынках, снижение геополитических рисков), российский рубль может укрепиться по отношению доллару США до 72 руб. к концу года.