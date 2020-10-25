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Российская газета
Российская газета

Впервые в октябре рубль сможет пробить психологически важные отметки

Deita.ru
RuNews24.ru
Российская газета
Sputnik Таджикистан
Не исключено, что в понедельник впервые за месяц будут пробиты вниз отметки 76 и 90 по доллару и евро.В источнике
Подробнее о событии
Deita.ru

Рублю предрекли прохождение психологических рубежей

Deita.ru23:15
RuNews24.ru

Рубль может завершить октябрь на положительной ноте

RuNews24.ru20:35
Sputnik Таджикистан

Доллар может упасть до психологически важной отметки

Sputnik Таджикистанвчера в 03:59
Российская газета

Впервые в октябре рубль сможет пробить психологически важные отметки

Российская газетавчера в 23:00

В России рекордно уменьшилось предложение ликвидного жилья

Спрос на первичное и вторичное жилье начал набирать обороты после очередного снижения ключевой ставки Центробанком – сформировался дефицит ликвидных предложений, рассказал «Известиям» специалист.
Известия22 октября в 18:45

GM начал прием заказов на электрический пикап Hummer BEV

General Motors представляет GMC Hummer EV Edition 1 как модель 2022 года и первую аккумуляторно-электрическую модель подразделения GM мощностью около 1000 л.с. и 15 600 Нм крутящего момента с запасом хода 564 км на полном заряде.
Про Кроссоверы23 октября в 05:29

На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии

Два сотрудника МВД Белоруссии пострадали в воскресенье в Минске, пресекая противоправные действия участников несанкционированной акции, заявил в воскресенье глава столичной милиции Иван Кубраков.
РИА Новостивчера в 16:13

В первый день выборов президента США проголосовало более 56 млн американцев

По информации издания, многие американцы пришли на избирательные участки в первый день голосования, чтобы заявить о своей оппозиции действующему президенту Дональду Трампу.
Новые Известиявчера в 03:28

WSJ: Facebook готовится к столкновениям в США из-за выборов

Социальная сеть Facebook планирует использовать в США механизмы управления лентой новостей, ранее использовавшиеся во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ20:31

Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях

Рекомендации других экспертов Ранее глава Росбанка Илья Поляков заявил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.
РИА Новости18:11

Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США

Находящийся в американской тюрьме россиянин Виктор Бут предположил, что сразу после объявления итогов голосования на президентских выборах в США начнутся протесты, которые перерастут в беспорядки, а затем и в гражданскую войну.
Российская газета21:57

Рубль может окрепнуть до конца текущего года до 72-73 к доллару

Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ": На наш взгляд, при благоприятном для России развитии событий (относительно спокойная ситуация на мировых рынках, снижение геополитических рисков), российский рубль может укрепиться по отношению доллару США до 72 руб. к концу года.
Finam.Ruвчера в 05:00

«Барселона» подала жалобу на судейство в матче чемпионата Испании с «Реалом»

Футбольный клуб "Барселона" направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по судейскому решению в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".
ТАСС Спорт17:57