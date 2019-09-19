Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей

«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей. Испанский защитник не принимал участия во встречах с «ПСЖ», «Аяксом», дважды с ЦСКА и «Ювентусом», и во всех мадридская команда терпела поражение.
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