"Реал" проиграл "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Впервые за последние 10 сезонов мадридская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника. Серия насчитывала 455 матчей в чемпионате Испании и 109 игр в Лиге чемпионов.

Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

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