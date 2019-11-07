Наука

Российская газетаРоссийская газетаВпервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Как и другие вирусы, ВИЧ имеет различные штаммы и способен мутировать со временем. Однако с 2000 года это первый случай, когда была обнаружена его новая разновидность. Этот штамм относится к группе М вида ВИЧ-1, который считается наиболее распространенным.
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Энтони Фаучи
Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Очень мало людей им заражено. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39

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Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

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Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

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Происшествия

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Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Шоу-бизнес

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