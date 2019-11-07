Наука
Российская газетаВпервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Как и другие вирусы, ВИЧ имеет различные штаммы и способен мутировать со временем. Однако с 2000 года это первый случай, когда была обнаружена его новая разновидность. Этот штамм относится к группе М вида ВИЧ-1, который считается наиболее распространенным.
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Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Очень мало людей им заражено. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39
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Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Политика
Макрон призвал Европу возобновить диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы восстановить диалог с Российской Федерацией.
ПолитРоссия 06:38
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына от «Мисс Москвы» по фото
Бывший король Малайзии Мухаммад V опроверг утверждения своей бывшей супруги и обладательницы титула мисс Москва Оксаны Воеводиной об отцовстве ее ребенка.
РЕН ТВ 04 ноября в 12:55
Технологии
В Китае приступили к разработке 6G
Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).
ФедералПресс вчера в 19:57
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
В настоящее время около 50% россиян выступают за введение смертной казни, сообщают социологии "Левада-центра".
Pravda.Ru 03:47
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Футбол
Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов
Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей.
Чемпионат 07:54
Общество
Минстрой объяснил идею ремонтировать ветхие дома за счёт россиян
Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян.
Life.ru 07:25
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика
«Нафтогаз» ожидает решение суда Амстердама по долгу Газпрома до апреля
Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года. Стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает $3 млрд.
REGNUM 07:22
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 05 ноября в 07:00