Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Очень мало людей им заражено. Это аномалия.

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