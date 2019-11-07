Наука
Газета.RuПервый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Очень мало людей им заражено. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39
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