Виктор Цой "появится" перед зрителями концерта в виде оцифрованных записей голоса музыканта. Продюсером выступлений в двух столицах Александр Цой, сын рок-певца. В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".

Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Авто Skoda анонсировала обновленный Skoda Rapid для России Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Происшествия Видео разрушительных последствий тайфуна в Японии опубликовано в Сети Видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии опубликовано в Сети.

Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Хоккей «Сочи» отправил Зубова в отставку «Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев», – говорится в сообщении клуба.

Спорт Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.

Происшествия Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Здоровье В Оренбурге ребенок заразился мышиной лихорадкой В сентябре текущего года в областном центре было зафиксировано 19 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, в том числе среди заболевших есть и 13-летний ребенок.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Теннис Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Футбол Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.

Армия и оружие Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.

Происшествия Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).