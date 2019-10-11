Музыка

Piter.tvPiter.tvВпервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

Виктор Цой "появится" перед зрителями концерта в виде оцифрованных записей голоса музыканта. Продюсером выступлений в двух столицах Александр Цой, сын рок-певца. В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
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Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

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