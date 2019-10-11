Музыка
Piter.tvВпервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
Виктор Цой "появится" перед зрителями концерта в виде оцифрованных записей голоса музыканта. Продюсером выступлений в двух столицах Александр Цой, сын рок-певца. В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
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«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
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«Доброе утро, последний герой». Группа «Кино» вернётся на сцену после 30-летнего перерыва
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