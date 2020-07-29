Общество

Газета.RuГазета.RuВпервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. Об этом говорится на сайте "Хранители наследия".
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", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка.
ТВ Центр09:25

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Застройщик в Москве передвинул историческую башню на время стройки ЖК

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РИА Новости 10:07
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