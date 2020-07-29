с чего всё началось

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. Об этом говорится на сайте "Хранители наследия".

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Происшествия Директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом в Забайкалье В Забайкалье директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в налоговых преступлениях.

Авто Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар По мнению экспертов, Lamborghini Essenza SCV12 выглядит как концепты 1970-х годов.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,5K

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 141

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 206

Политика В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.

Общество Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.

Наука У большинства переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца COVID-19 приводит к долговременным повреждениям сердца. Изменения в органе обнаружены у большинства переболевших.

Общество Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей. 5

Космос Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.

Баскетбол Команду баскетбольного «Зенита» пополнили восемь новичков Да-да, экс-капитан "Зенита" Воронов после трех сезонов в Петербурге покинул клуб.

Экономика Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России. 175

Политика Ульяновские депутаты подрались во время заседания В ходе беседы с корреспондентами агентства руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов отметил, что первыми драку начали депутаты от «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание в состоянии опьянения. 108

Культура Интервью: Хабаровск своими глазами Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.