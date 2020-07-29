Общество
Газета.RuВпервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. Об этом говорится на сайте "Хранители наследия".
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с чего всё началось
Как напоминает портал "Хранители наследия", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка.ТВ Центр09:25
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Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Происшествия
Директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом в Забайкалье
В Забайкалье директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в налоговых преступлениях.
ZAB.RU 11:04
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Авто
Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар
По мнению экспертов, Lamborghini Essenza SCV12 выглядит как концепты 1970-х годов.
МИР 24 13:42
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Предварительные слушания по делу актера Михаила Ефремова перенесены на 30 июля.
Российская газета 04:53
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Наука
У большинства переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца
COVID-19 приводит к долговременным повреждениям сердца. Изменения в органе обнаружены у большинства переболевших.
Medical Note вчера в 04:03
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Наука
Ученые предсказали коллапс человечества с вероятностью в 90%
Физики-теоретики заявили, что если человечество продолжит двигаться в прежнем направлении, то в 90% наша цивилизация исчезнет с лица Земли.
МедиаПоток 08:30
Баскетбол
Команду баскетбольного «Зенита» пополнили восемь новичков
Да-да, экс-капитан "Зенита" Воронов после трех сезонов в Петербурге покинул клуб.
Санкт-Петербургские ведомости 03:51
Экономика
Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России.
Live24 вчера в 01:22
Политика
Ульяновские депутаты подрались во время заседания
В ходе беседы с корреспондентами агентства руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов отметил, что первыми драку начали депутаты от «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание в состоянии опьянения.
Аргументы и Факты 17:38
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы 12:16
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44