Экономика

ТАССТАССВпервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России.
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

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Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
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Дзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов

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