Экономика
ТАССВпервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России.
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«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.RT на русскомвчера в 22:51
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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