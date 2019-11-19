Экономика
ИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.RT на русскомвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание в Instagram
Анна Стрюкова, дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, прервала молчание и опубликовала в Instagram stories снимок нового маникюра.
Наука
Лекарство от малярии нашли в традиционных супах народов мира
Происшествия
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов направил запрос в УМВД, чтобы привлечь к ответственности людей, зарезавших барана во дворе многоквартирного дома, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей
В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
Политика
Киев не считает возврат Россией кораблей актом доброй воли
Стоит напомнить, что 18 ноября Украине были переданы 3 корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил о завершении карьеры
Народный артист России Михаил Боярский рассказал, что собирается уйти со сцены.
Космос
Индия может отправить к Луне в 2020 г. миссию «Чандраян-3»
Дата запуска и предполагаемая полезная нагрузка аппарата «Чандраян-3» пока не разглашались, несмотря на то, что, по сообщениям Times, последний срок сдачи этого проекта – ноябрь 2020 г. Орбитальный аппарат «Чандраян-2», тем временем, работает в штатном режиме и продолжает собирать научные данные, согласно ISRO.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Спорт
Будущих спортсменов хотят выявлять с помощью генетического теста
Специалисты сопоставляют геном ребёнка с имеющейся базой ДНК спортсменов.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Армия и оружие
НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
Отец Нурмагомедова заявил о намерении взять вторую жену
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Общество
Анкара запускает конкурента «Турецкого потока»
Магистраль будет запущена 30 ноября. В турецком правительстве заявили об окончании строительных работ на Трансанатолийском газопроводе.
Футбол
Экс-арбитр ФИФА: «Ставить Гилерме за сборную — не уважать свой народ и страну»
Гилерме мячи между ног пропускает, а все равно почему-то остается номер один. Ставить его за сборную — не уважать свой народ и страну.
Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.