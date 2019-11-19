с чего всё началось

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Происшествия Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала молчание в Instagram Анна Стрюкова, дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, прервала молчание и опубликовала в Instagram stories снимок нового маникюра.

Происшествия Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов направил запрос в УМВД, чтобы привлечь к ответственности людей, зарезавших барана во дворе многоквартирного дома, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Киев не считает возврат Россией кораблей актом доброй воли Стоит напомнить, что 18 ноября Украине были переданы 3 корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.

Политика На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.

Космос Индия может отправить к Луне в 2020 г. миссию «Чандраян-3» Дата запуска и предполагаемая полезная нагрузка аппарата «Чандраян-3» пока не разглашались, несмотря на то, что, по сообщениям Times, последний срок сдачи этого проекта – ноябрь 2020 г. Орбитальный аппарат «Чандраян-2», тем временем, работает в штатном режиме и продолжает собирать научные данные, согласно ISRO.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Футбол В сборной России введена система штрафов В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Общество Анкара запускает конкурента «Турецкого потока» Магистраль будет запущена 30 ноября. В турецком правительстве заявили об окончании строительных работ на Трансанатолийском газопроводе.