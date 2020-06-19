Экономика
МонаВистаВпервые за 60 лет госдолг Великобритании превысил размер ВВП
В мае госдолг Великобритании увеличился до 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, впервые с 1963 года превысив его, и составил 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 трлн). Об этом 19 июня со ссылкой на статслужбу Соединенного Королевства сообщило Financial Times.
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Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека
Аргументы и Факты19 июня в 06:05
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Ранее актер рассказал, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.
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18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
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В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
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В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов.
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
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Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке намерены демонтировать.
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Еще 45 человек заболели коронавирусом на Камчатке
За время эпидемии на Камчатке выздоровели 557 человек, восьмерых выписали накануне. 38 пациентов с COVID-19 умерли.
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Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Иркутской области
Документы в избирательную комиссию ранее были предоставлены врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым (самовыдвижение), председателем совета реготделения партии "Родина" Максимом Евдокимовым, мэром Бодайбо и района Евгением Юмашевым (самовыдвижение).
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Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
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Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
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Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
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Купе-кроссовер Mazda CX-4 стал в два раза популярнее Mazda CX-5
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Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
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Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
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Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
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Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА
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Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети.
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Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34