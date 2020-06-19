В мае госдолг Великобритании увеличился до 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, впервые с 1963 года превысив его, и составил 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 трлн). Об этом 19 июня со ссылкой на статслужбу Соединенного Королевства сообщило Financial Times.

Впервые за 60 лет госдолг Великобритании превысил размер ВВП

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