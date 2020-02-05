Экономика
REGNUMРоссия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. Так, в прошлом году заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Россия предоставила в долг 215 млрд рублей.
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с чего всё началось
По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
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Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
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IPhone проверили на прочность в центрифуге
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Китайские специалисты приедут бурить скважины на Ямале
Политика
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Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
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