Впервые за два года цена евро превысила отметку 1,2 доллара
Смотрите также
Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом
Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь
Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
В ФРГ сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры РФ по Навальному
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
Адвокат Ефремова объяснил свою тактику защиты на суде
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Рубль снижается к доллару и к евро
Стал известен пол второго ребенка Натальи Подольской
Иркутская область улучшила индекс рынка труда
Схимонах Сергий не сможет прийти в суд из-за душевного потрясения
Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Схимонах Сергий не сможет прийти в суд из-за душевного потрясения
Европейская валюта в течение пяти месяцев неуклонно росла и в начале сентября превысила отметку в 1,2 доллара. В последний раз этот показатель был преодолен два года назад. Подъем европейской валюты произошел во время серьезного экономического кризиса.В источнике
Подробнее о событии