Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
Комсомольская правдавчера в 06:06
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Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета
"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика вчера в 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Политика
Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня
Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:18
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Происшествия
Многокилометровая пробка образовалась на Варшавском шоссе в Москве
Многокилометровая пробка образовалась на Варшавском шоссе в Москве.
Эхо Москвы 09:01
Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Футбол
«Арсенал» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:29
Здоровье
Врач рассказала, как можно определить рак по запаху
Evo-rus.com вчера в 04:58
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Армия и оружие
Российские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков США
Российские истребители поднялись в воздух над Охотским морем, чтобы сопроводить американские бомбардировщики.
Росбалт вчера в 04:37
Армия и оружие
Турция блокирует выезд сирийских школьников из провинции Идлиб
Турция заблокировала проход более чем двум тысячам детей из провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 08:03
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Песков: Путина в связи с беспорядками в США волнует один вопрос
Путин обеспокоен вопросом о том в какой степени сейчас на фоне беспорядков в Соединенных Штатах можно доверять договорённостям с Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 июня на пресс-конференции журналистам.
ИА Красная Весна 08:14
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Автоспорт
Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
RT на русском 05:56