Энергетика
ПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю
В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Доля госзакупок бензина АИ-92 по завышенным ценам в РФ составила в январе-мае 1,4%
Интерфакс - Россия18 июня в 10:52
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Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
Власти передумали расширять границы Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Авто
Кировские приставы выставили на продажу 106 машин должников
Кировское управление службы судебных приставов выставило на продажу автомобили должников.
ГТРК Вятка вчера в 08:09
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
Известия 01:02
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Политика
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты пикеты прошли в Минске, Гомеле, Могилеве и других городах.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском вчера в 08:40
Энергетика
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости 18 июня в 01:00
Политика
В США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США отклонил многочисленные запросы со стороны китайских авиакомпаний на выполнение регулярных пассажирских рейсов между КНР и Соединенными Штатами Америки.
ТК Звезда вчера в 21:22
Армия и оружие
Индия может купить партию российских истребителей
Вести.Ru вчера в 07:15
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала, как выглядела в молодости
Актриса Шэрон Стоун удивила поклонников в социальных сетях своим архивным снимком.
iReactor вчера в 07:50
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 09:34
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru вчера в 02:43
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали
RT на русском 02:21
Происшествия
Табун лошадей убило разрядом молнии в Казахстане
По предварительным данным, молния ударила в реку, в которой находились лошади.
Говорит Москва 03:14
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39