В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.

Оптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

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