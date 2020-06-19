Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор 16 июня в 11:48
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного
На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов.
Бомбардир.ру 13:39
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service 10:19
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Цензуры.Нет вчера в 11:49
Общество
Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу
Калининградская область подготовилась к переходу на 2-й этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Русский Запад 09:49
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 13:50
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Игры
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Армия и оружие
Военные завершают насыпь для железной дороги под Мурманском
Военные железнодорожники завершают отсыпку насыпи для железнодорожного полотна.
Северпост вчера в 11:18
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Политика
Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями
Глава Минфина США Стивен Мнучин боится подорвать силу доллара международными санкциями.
Газета.Ru 14:09
Хоккей
«Тампа» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса в клубе
«Тампа-Бэй» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса.
Sport24.ru 14:06
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
Компания 17 июня в 05:21
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05