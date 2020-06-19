Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Доля госзакупок бензина АИ-92 по завышенным ценам в РФ составила в январе-мае 1,4%
Интерфакс - Россия18 июня в 10:52
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Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Общество
Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
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Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости вчера в 00:28
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Общество
В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена рекордным приростом пациентов с COVID-19 - по словам главы ВОЗ, мир выступает в "новую и опасную фазу" распространения инфекции.
Газета.Ru 02:58
Политика
Лукашенко заявил о провале «майдана» в Беларуси
Властями Беларуси удалось предотвратить государственный переворот на территории республики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Футбол
Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы»
Скаут ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о том, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство с «Зенитом».
Матч ТВ 03:57
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Свободная Пресса 01:54
Политика
РБК: власти передумали расширять границы Севморпути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» после совещания у вице-премьера Юрия Трутнева на прошлой неделе приняли решение не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы избежать противоречий с международным правом, сообщили РБК три источника, близких к участникам совещания.
Коммерсантъ 03:15
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Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко.
ТВ Центр вчера в 05:54
Футбол
Мутко считает, что матч «Ростова» следовало перенести
"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ.
ТАСС Спорт вчера в 16:30
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Происшествия
В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом
С начала пандемии это 37 случай смерти пациентов с COVID-19 в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru 03:56
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32
Здоровье
В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Армия и оружие
Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны
По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия вчера в 15:42
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Общество
В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19
В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Интерфакс 03:48
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07