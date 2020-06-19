Энергетика
ПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю
В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Политика
Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Гаджеты
Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299
Базовая версия OnePlus One отпускалась по цене 299 долларов США.
Evo-rus.com 02:02
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
Путешествия
«Конкуренция на российских курортах будет фантастической»: как COVID-19 повлиял на туризм
Авиасообщение все еще закрыто, а отдохнуть хотя бы в пределах страны сложно: во многих регионах действуют ограничения из-за COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02:46
Футбол
Владимир Быстров: «Я бы отдал победу „Ростову“ после первого гола»
Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 23-го Тинькофф чемпионата России "Сочи" — "Ростов" (10:1).
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Экономика
«Будешь знать, буржуй». Кому платить повышенный налог на личные доходы
Разумеется, зарплата даже в 2 млн рублей в месяц, которая бы давала искомые для минимального повышения НДФЛ дохода в 24 млн рублей в год, - штучная.
Фонтанка.Ру 02:09
Технологии
Названа опасность использования гаджетов перед сном
Специалист порекомендовал любителям использовать смартфоны перед сном переключать гаджеты на ночной режим.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» именно в кинотеатрах
News.ru вчера в 03:57
Армия и оружие
Новейшую военную технику получили псковские десантники
В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
Московский Комсомолец Псков вчера в 08:41
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
Футбол
«Тоттенхэм» Моуринью сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:16
Футбол
Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ
Metaratings вчера в 13:32
Хоккей
11 хоккеистов НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус
Национальная хоккейная лига объявила результаты проведенного тестирования игроков клубов в рамках второй фазы возобновления текущего сезона.
Вести.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом в интервью журналу Vogue.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39