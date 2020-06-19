Энергетика

ПрофильПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневниквчера в 13:54

Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Коммерсантъвчера в 08:45

Почему дорожает бензин и ждет ли нас дефицит топлива?

Аргументы и Фактывчера в 06:10

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Парламентская газетавчера в 07:46

Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Национальная служба новостейвчера в 07:24

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАССвчера в 07:06

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Взгляд.рувчера в 08:28
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Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
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РБК вчера в 10:38
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Политика

Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь

Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
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Базовая версия OnePlus One отпускалась по цене 299 долларов США.
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Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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«Конкуренция на российских курортах будет фантастической»: как COVID-19 повлиял на туризм

Авиасообщение все еще закрыто, а отдохнуть хотя бы в пределах страны сложно: во многих регионах действуют ограничения из-за COVID-19.
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Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 23-го Тинькофф чемпионата России "Сочи" — "Ростов" (10:1).
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Разумеется, зарплата даже в 2 млн рублей в месяц, которая бы давала искомые для минимального повышения НДФЛ дохода в 24 млн рублей в год, - штучная.
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Названа опасность использования гаджетов перед сном

Специалист порекомендовал любителям использовать смартфоны перед сном переключать гаджеты на ночной режим.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

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В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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«Тоттенхэм» Моуринью сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
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