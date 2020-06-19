Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Общество
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
Кто сможет получить новое пособие для отцов и матерей-одиночек: Как сказано в предложении НРК, даже с учетом мер поддержки из-за коронавируса, родители-одиночки до сих пор относятся к социально незащищенным группам населения.
Сиб.фм 19:32
Происшествия
Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером
РИА Новости 20:16
Авто
В России 18 марок изменили цены на свои автомобили с начала июня
Из всех 18 марок на весь модельный ряд подняли цены УАЗ, автомобили которого стоят теперь на 2,7-3,9% дороже, японская компания Subaru (на 3,4 – 7,3%) и корейский Genesis, чьи машины теперь дороже на 1,1 – 2,4%. Так, УАЗ «Патриот» в самой минимальной комплектации теперь стоит от 710 910 тысяч рублей, а «Хантер» – от 663 300 рублей.
iReactor вчера в 13:21
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 09:36
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт 14:37
Кино
В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»
Телепрограмма вчера в 07:25
Политика
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Экономика
Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС 04:04
Политика
В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах
Министерство транспорта США отклонило запросы китайских авиакомпаний на выполнение рейсов между США и КНР.
RT на русском 19:48
Игры
Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр
Сегодня ночью студия Electronic Arts провела презентацию EA Play, на которой показала игры нового поколения.
ВладТайм 06:29
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19:18
Футбол
«Сочи» и «Ахмат» забили 14 мячей и одержали победы в РПЛ
Победа «Сочи» с разницей в девять голов стал повторением самого крупного разгрома в истории чемпионатов России (в 2000-м «Локомотив» обыграл «Уралан» со счётом 9:0), при этом впервые одна из команд забила двузначное количество мячей.
RT на русском 18:34
Экономика
Сумма внушительная. Новый налоговый вычет готовят россиянам
Депутаты Госдумы намерены ввести в России новый налоговый вычет.
Konkurent.ru 19:05
Общество
Кадыров поддержал чеченцев после столкновений в Дижоне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал чеченскую диаспору во Франции после столкновений между ее представителями с арабами-магрибинцами в Дижоне.
Коммерсантъ 17:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
На юге, включая курорты Крыма и Краснодарского края, температура воздуха в июле составит до +28–33 градусов, пишет RNS.
Известия 05:00
Общество
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев, который ранее судился с Путиным
Накануне, 18 июня, в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Про Город Казань 02:53
Политика
Die Welt: РФ нашла способ обойти санкции США против «СП-2»
В конце прошлого года США ввели санкции против «СП-2», потребовав от компаний, которые вели прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить.
Аргументы и Факты 22:01
Спорт
Прокуратура попросила четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА
Французская прокуратура попросила четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 05:10
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Футбол
Жозе Моуринью остался недоволен работой VAR и арбитров в игре с «МЮ»
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью выразил недовольство работой арбитров и системы VAR в игре 30-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
Чемпионат 19:47
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Армия и оружие
Российские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков США
Российские истребители поднялись в воздух над Охотским морем, чтобы сопроводить американские бомбардировщики.
Росбалт 04:37
Общество
Ширвиндт задумался об уходе с поста худрука Московского Театра сатиры
Директор театра Мамед Агаев отметил в разговоре с журналистами, что Ширвиндт еще в январе объявлял, что собирается уйти со своего поста.
Газета Культура 06:09