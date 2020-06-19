Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
Комсомольская правдавчера в 06:06
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Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 08:58
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Свободная Пресса 01:54
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Футбол
У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»
Голкипер «Ростова» Денис Попов похвастал солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме» после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи».
Чемпионат 09:05
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
Интерфакс 08:04
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Мечты о ребенке: что загадала на день рождения жена Александра Цекало
Александр Цекало устроил романтический праздник в честь дня рождения супруги.
StarHit.ru вчера в 16:30
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском вчера в 02:49
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Космос
Американцы установят на МКС новый туалет
Разработчики уверяют, что новая туалетная система более комфортна для использования в условиях разнополого экипажа космической станции.
Популярная механика 17 июня в 10:22
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу
News.ru вчера в 07:08
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Политика
Володин считает, что после Путина будет Путин
Председатель Госдумы уверен в том, что кто бы ни пришел в качестве нового лидера России после Путина он продолжит курс нынешнего президента, «опираясь на заложенный им фундамент».
ИА Красная Весна вчера в 03:32
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.
Эхо Москвы вчера в 14:04