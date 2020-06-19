Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.

Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

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