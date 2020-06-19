Энергетика

Петербургский дневникПетербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
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Коммерсантъ 08:58
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"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
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Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»

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В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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