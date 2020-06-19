Энергетика

Петербургский дневникПетербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневник13:54

Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Национальная служба новостей07:24

Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Коммерсантъ08:45

Бензин в России рекордно подорожал

Московский Комсомолец08:55

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС07:06

Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето

Комсомольская правда06:06

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Футбол

Сочи — Ростов 10:1

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин достиг отметки в 100 голов за карьеру.
RT на русском 13:45
Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
98
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
687
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
588
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
17
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
10
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
34
Шоу-бизнес

Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

Говорит Москва 17 июня в 12:16
104
Киберспорт

Что Electronic Arts показала на EA Play Live 2020

News.ru 05:00
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
34
Космос

В NASA сообщили о разработке программ коммерческих космических полетов

Разработка программы пилотируемых космических полетов на коммерческих суборбитальных кораблях ведется Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 19 июня сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн в своем Twitter.
ИА Красная Весна 14:43
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму

Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
1
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
82
Авто

Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival

Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили вчера в 07:13
18
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
827
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
1,2K
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
10K
Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
2
Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
113
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Известия 09:10
538
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
679
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
450
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.
Известия 11:44
73
Здоровье

Названы победители Всероссийского конкурса врачей

В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.
Medvestnik.ru 03:22
1
Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
5
Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости 07:45
254
Политика

На Украине заявили о начале второй волны коронавируса

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, пишет «МК».
Ореанда-Новости 10:37
2
Политика

Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии

В нескольких городах Белоруссии возобновились протесты.
Телеканал 360° 14:42
Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня.
Газета.Ru 09:49
295
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное