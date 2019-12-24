Финансы

Вести.RuВести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Луч света в тихой гавани: мировые аналитики о судьбе рубля в 2020 году

Вести.Ru04:29

Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАССвчера в 19:29

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБКвчера в 06:16

Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомостивчера в 06:38

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфаксвчера в 06:12

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 24вчера в 06:10

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русскомвчера в 06:08
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Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
Общество

Трудовые книжки станут электронными

У граждан, которые, начиная с 2021 года, впервые устроятся на работу, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
ИнфоОрел 23 декабря в 04:35
Происшествия

Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
Общество

Медведев поручил ограничить распространение снюса

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в Краснодарском крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева запретили продажу снюса детям.
Кубанские новости вчера в 14:15
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

RT на русском вчера в 09:57
Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

REGNUM 04:40
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Происшествия

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

РБК 01:24
Экономика

Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа

Согласно заключенному между Россией и Украиной договору, транзит российского газа через территорию Украины продлили на период с 2020 по 2024 год.
Телеканал 360° вчера в 15:45
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
РИА Новости 05:00
Политика

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия

В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками

МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
RT на русском 04:58
Происшествия

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
РИА Новости 03:01
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:32
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Общество

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 03:57
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Происшествия

В Свердловской области школьник напал на учительницу с молотком

В Свердловской области ученик школы №24 напал на учительницу с молотком.
Регион online 04:53
Технологии

Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
RuNews24.ru вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Экономика

«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ

"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:36
Происшествия

На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение

Повреждённые машины частично заняли проезжую часть. Было решено организовать реверсивное движение транспорта.
78.ru 03:35
Наука

Физика ранней Вселенной

Инфляция подразумевает экстремально быстрое расширение Вселенной, которое и зажгло тот самый "космический огонь", породив Большой взрыв.
Научная Россия 03:37
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Как работают Яндекс.Новости?
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