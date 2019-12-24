Финансы

Вести.RuВести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомостивчера в 06:38

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года

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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Финмаркетвчера в 08:00
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BFM.ru 01:22
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На Дальнем Востоке разбился уникальный малозаметный истребитель Су-57

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В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию

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Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
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На Урале ревнивый экс-полицейский устроил драку в горадминистрации

Как сообщили в полиции, начальник управления культуры Максим Незлобин, брат экс-резидента шоу Comedy Club Александра Незлобина, в драке не участвовал.
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В Екатеринбурге допросили барда Новикова по уголовному делу

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Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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Фондовый рынок США закрывается на Рождество без рекордов

Фондовый рынок США закончил короткую сессию 24 декабря перед католическим Рождеством без новых рекордов.
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В театре рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
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Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
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Хоккей

Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
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МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК вчера в 17:21
Авто

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В целом по России доля петербургского автопрома составила 24,8%. В топ-25 популярных машин попали шесть моделей, выпущенных в городе.
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В Москве отравились приехавшие на соревнования дети

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
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Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
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Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
Lenta.ru 23 декабря в 04:45
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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС вчера в 23:01
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
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Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11

Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
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Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
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Из-за массового ДТП на «Скандинавии» запустили реверсивное движение

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Врач рассказала о правилах лечения насморка

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина заявила, что насморк может вызвать серьезные осложнения, поэтому его нужно правильно лечить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Подмосковья.
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Северный магнитный полюс Земли смещается к Сибири

Северный магнитный полюс Земли активно смещается к Сибири, об этом сообщили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы.
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Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга

Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
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Как работают Яндекс.Новости?
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