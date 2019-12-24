Финансы

Вести.RuВести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфаксвчера в 06:12

Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАССвчера в 19:29
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Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
RuNews24.ru вчера в 09:54
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В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
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Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных

Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
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В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

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Названа зарплата Кавани в «Атлетико»

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Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Наука

Создан искусственный мозг из нанопроволоки

Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
ГЛАС.RU 11:25
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
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Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов

Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
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Футбол

Игрок «Вест Хэма» предлагает снимать с клубов очки за расизм фанатов

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предлагает радикальные меры по борьбе с расизмом.
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Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъ 13:02
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

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Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика

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Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
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Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
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Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
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Политика

Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
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Армия и оружие

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Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
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В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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