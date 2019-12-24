Финансы
Вести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Политика
В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину
В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Футбол
Названа зарплата Кавани в «Атлетико»
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Наука
Создан искусственный мозг из нанопроволоки
Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Гаджеты
Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Футбол
Игрок «Вест Хэма» предлагает снимать с клубов очки за расизм фанатов
Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предлагает радикальные меры по борьбе с расизмом.
Армия и оружие
Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Политика
Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Хоккей
«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»
Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Армия и оружие
СРОЧНО: на Донбассе нанесён удар по колонне ВСУ, уничтожена техника
Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
Игры
В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.