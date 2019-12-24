Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Доллар вынужден защищаться

News.ru00:56

Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомостивчера в 06:38

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 24вчера в 06:10

Курс доллара опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года

ТАССвчера в 06:14

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфаксвчера в 06:12

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБКвчера в 06:16

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русскомвчера в 06:08
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Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие

Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем

Целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
РБК 00:56
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Происшествия

После стрельбы в саратовском кафе госпитализированы двое

В саратовском кафе вечером 24 декабря произошел конфликт со стрельбой. Об этом "СарБК" сообщили источники в правоохранительных органах.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:17
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах

Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
РЕН ТВ вчера в 23:27
Происшествия

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика

Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Sibnet Новости вчера в 10:19
Кино

Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика

Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
НТВ вчера в 04:23
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
Гаджеты

Xiaomi представила умную механическую клавиатуру с голосовым набором

Компани Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь.
iXBT.com вчера в 22:44
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
РИА Новости вчера в 17:52
Авто

Владение автомобилем россиянам обходится дороже, чем европейцам

Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Автоновости дня вчера в 22:35
Политика

Лукашенко предостерег Россию от нападения на Белоруссию

Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».
Журналистская правда вчера в 06:50
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
Единоборства

Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко

Allboxing.ru вчера в 22:50
Армия и оружие

«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров

ИА Новороссия вчера в 07:37
Футбол

Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Soccer.ru вчера в 12:23
Технологии

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

МонаВиста вчера в 00:21
Политика

Строительство «Северного потока – 2» может задержаться на полгода из-за санкций США

Начало работы газопровода «Северный поток – 2» может быть отодвинуто на 3-6 месяцев из-за американских санкций, считают эксперты.
Политическая Экспертиза 00:55
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
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