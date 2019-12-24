Финансы

Вести.RuВести.RuВпервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомостивчера в 06:38

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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Курс доллара опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

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Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБКвчера в 06:16

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Финмаркетвчера в 08:00
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
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В Москве отравились приехавшие на соревнования дети

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Российская газета вчера в 22:13
Гаджеты

Новый бюджетный процессор от Intel получил неплохую прибавку к частоте

Согласно результатам проверки, чипсет Celeron G5900 получил неплохую прибавку к тактовой частоте, набрав 3117 баллов, что соответствует уже существующему ЦП Celeron G4900.
Актуальные Новости вчера в 08:59
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Mockva.ru вчера в 13:43
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт вчера в 14:55
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Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет отцом

Звезда "Дома-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом Андрей Черкасов сообщил поклонникам радостную новость.
Экспресс газета 02:40
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
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Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Посол Ирана призвал бороться с «экономическим терроризмом» США

Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
РИА Новости 01:40
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

РИА Новости вчера в 18:32
Политика

Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России

Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами.
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Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
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Сербия завершила укладку труб своего участка «Турецкого потока»

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Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
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В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина

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Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году, после снижения в прошлые годы, связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
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Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:32
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Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

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Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Общество

Жители Хакасии смогут перейти на электронные трудовые книжки

Если работник решит оставить бумажную трудовую книжку, то работодатель продолжит вести её и в случае увольнения документ на руки выдаст именно в таком виде.
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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
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Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RT на русском 01:13
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
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