Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей. Евро также падает — во вторник днем, 24 декабря, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года. Такие данные приводит Московская биржа.

Впервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

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