В ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара обновляли минимумы с июля и марта прошлого года, опустившись до 68,59 рубля и 61,94 рубля соответственно. Курс доллара расчетами «завтра» на 13.57 по московскому времени снижался на 26 копеек - до 62,01 рубля.

Впервые за полтора года курс доллара упал ниже 62 рублей

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