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Российская газета
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
REGNUM

Рубль готовится к смене тренда

REGNUM06:01
ФАН

Аналитик дал прогноз по курсу рубля на август

ФАН05:57
News.ru

Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

News.ru01:22
Рамблер

Курс рубля может укрепиться

Рамблер02:11
VSE42.RU

Российский аналитик дал прогноз об укреплении рубля к концу августа

VSE42.RU00:40
Экономика сегодня

Аналитик рассказал о судьбе рубля в августе

Экономика сегодня00:01
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Российская газета23:00

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы
BFM.ru04:21
298

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
403

«Фратрия» назвала позором футбола судейство в игре «Спартака» с «Сочи»

Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.
Интерфакс-Спорт06:16

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.
Говорит Москва04:38
85

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
20

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
22

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
253

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Официальный представитель российского МИД написала в собственном Facebook-аккаунте о том, что политики с их "печальным опытом" госпереворотов и развала страны не должны советовать другим, как жить. таки образом чиновница прокомментировала слова действующего президента Украины, который ранее опубликовал заявление в соцсетях о произошедшем после выборов в Минске.
Piter.tv05:39
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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