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Российская газета
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском07:44
REGNUM

Рубль готовится к смене тренда

REGNUM06:01
Экономика сегодня

Аналитик рассказал о судьбе рубля в августе

Экономика сегодня00:01
News.ru

Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

News.ru01:22
VSE42.RU

Российский аналитик дал прогноз об укреплении рубля к концу августа

VSE42.RU00:40
Рамблер

Курс рубля может укрепиться

Рамблер02:11
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Российская газета23:00

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
РИА Новости10:35
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
692

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
2

В «Спартаке» объяснили отсутствие Кокорина в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему форвард Александр Кокорин не принял участия в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2). — У него были определенные ощущения в икроножной мышце.
Матч ТВ10:52

Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
12

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
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