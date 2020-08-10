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Российская газета
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
News.ru

Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

News.ru01:22
REGNUM

Рубль готовится к смене тренда

REGNUM06:01
Рамблер

Курс рубля может укрепиться

Рамблер02:11
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском07:44
VSE42.RU

Российский аналитик дал прогноз об укреплении рубля к концу августа

VSE42.RU00:40
Экономика сегодня

Аналитик рассказал о судьбе рубля в августе

Экономика сегодня00:01
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Российская газета23:00

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
РИА Новости07:37
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Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВ07:49

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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Рогозин: желающие «улететь куда-то» не пройдут тест для полета на луну

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
РИА Новости04:48
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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