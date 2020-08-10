Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
VSE42.RU

Российский аналитик дал прогноз об укреплении рубля к концу августа

VSE42.RU00:40
REGNUM

Рубль готовится к смене тренда

REGNUM06:01
Рамблер

Курс рубля может укрепиться

Рамблер02:11
News.ru

Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

News.ru01:22
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском07:44
Экономика сегодня

Аналитик рассказал о судьбе рубля в августе

Экономика сегодня00:01
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Российская газета23:00

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ru08:58
2,2K

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
2,9K

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
246

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
14