Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил
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Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.В источнике
С чего всё началось
Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил
Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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