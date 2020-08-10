Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
News.ru

Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

News.ru01:22
REGNUM

Рубль готовится к смене тренда

REGNUM06:01
Рамблер

Курс рубля может укрепиться

Рамблер02:11
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском07:44
VSE42.RU

Российский аналитик дал прогноз об укреплении рубля к концу августа

VSE42.RU00:40
Экономика сегодня

Аналитик рассказал о судьбе рубля в августе

Экономика сегодня00:01
Российская газета

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Российская газета23:00

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
91

Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут при пустых трибунах.
RT на русском08:07

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
2

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
321

Ковидные больницы в Челябинске возвращают к обычной работе

Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в перинатальный центр, в Центр материнства и детства Магнитогорска, в гинекологическое отделение первой городской больницы, которая работает как ковидная база.
74.ru03:00