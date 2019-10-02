с чего всё началось

Рынок интернет-пиратства в РФ в 2019 году впервые за пять лет сократился – до 63,5 млн. долларов. Согласно сведениям международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в России впервые с 2014 года сократился уровень интернет-пиратства.

Впервые за пять лет в России сократился рынок интернет-пиратства

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