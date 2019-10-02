Общество
Журналистская правдаВпервые за пять лет в России сократился рынок интернет-пиратства
Рынок интернет-пиратства в РФ в 2019 году впервые за пять лет сократился – до 63,5 млн. долларов. Согласно сведениям международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в России впервые с 2014 года сократился уровень интернет-пиратства.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.Коммерсантъ05:02
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Общество
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Гаджеты
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Общество
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Космос
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Здоровье
Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
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Кино
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Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).