Экономика

РБКРБКВпервые за семь лет цена золота превысила уровень $1700 за унцию

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Цены на золото подскочили выше уровня $1700 за унцию, сообщило агентство Reuters. Цена апрельского фьючерса на золото поднялась до $1703,9 за унцию в 1:02 мск в понедельник, 9 марта. Это произошло впервые с декабря 2012 года.
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