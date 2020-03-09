Цена за золотую унцию достигла 1702 долларов и это исторический максимум с 2012 года, пишут "Известия". Напомним, 9 марта из-за конфликта интересов среди стран-участниц ОПЕК произошло падение мировой цены на нефть до 31 доллара за баррель (-14%).

Цена на золото обновила исторический максимум за восемь лет

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