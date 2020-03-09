Энергетика

АлтапрессАлтапрессЦена на золото обновила исторический максимум за восемь лет

Цена за золотую унцию достигла 1702 долларов и это исторический максимум с 2012 года, пишут "Известия". Напомним, 9 марта из-за конфликта интересов среди стран-участниц ОПЕК произошло падение мировой цены на нефть до 31 доллара за баррель (-14%).
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Впервые за семь лет цена золота превысила уровень $1700 за унцию

РБК08:24

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Цена золота на фоне падения рынка нефти достигла максимума с 2012 года

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Цена золота достигла максимума за последние восемь лет

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