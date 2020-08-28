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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Впервые за шесть лет Россия снизила импорт пальмового масла

По итогам прошедшего первого полугодия импорт пальмового масла в Россию сократился впервые за шесть лет. Падение составило 7 %. Об этом пишет РБК. Если в первом полугодии 2019-го поставки пальмового масла составили около 500 тысяч тонн, то в этом году они составили немногим более 470 тысяч.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБКвчера в 04:00
Подробнее о событии
Российская газета

Россияне стали больше потреблять оливкового масла

Российская газета21:00
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Веснавчера в 05:00
REGNUM

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

REGNUMвчера в 09:03
Общественная служба новостей

Россия начала отказываться от пальмового масла

Общественная служба новостейвчера в 06:28
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ruвчера в 05:41
News.ru

В России из-за пандемии снизился импорт пальмового масла

News.ruвчера в 11:13
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБКвчера в 04:00

Ученые выяснили, насколько холодным был ледниковый период

По словам ученых, последний ледниковый период был холодным, максимум по температуре был достигнут, когда огромные ледники покрывали около половины Северной и Южной Америки, Европы и часть Азии, и приспособленные к низким температурам флора и фауна чувствовали себя комфортно.
Live2427 августа в 05:55

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Суд Петербурга отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск, который подала к комитету здравоохранения города Светлана Гепалова с требованием обеспечить ее сына американским препаратом «Золгенсма», самым дорогим лекарством в мире.
РБК01:46
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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