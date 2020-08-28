Впервые за шесть лет Россия снизила импорт пальмового масла
По итогам прошедшего первого полугодия импорт пальмового масла в Россию сократился впервые за шесть лет. Падение составило 7 %. Об этом пишет РБК. Если в первом полугодии 2019-го поставки пальмового масла составили около 500 тысяч тонн, то в этом году они составили немногим более 470 тысяч.В источнике
С чего всё началось
В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла
За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБКвчера в 04:00
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