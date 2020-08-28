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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Впервые за шесть лет Россия снизила импорт пальмового масла

По итогам прошедшего первого полугодия импорт пальмового масла в Россию сократился впервые за шесть лет. Падение составило 7 %. Об этом пишет РБК. Если в первом полугодии 2019-го поставки пальмового масла составили около 500 тысяч тонн, то в этом году они составили немногим более 470 тысяч.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Эксперт: опасность пальмового масла — это раскрученный миф

Телеканал 360°11:38
Говорит Москва

В Масложировом союзе России назвали раскрученным миф о вреде пальмового масла

Говорит Москва10:20
Аргументы и Факты

Сможем ли мы без белорусского молока?

Аргументы и Факты01:05
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ru05:41
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Весна05:00
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБК04:00
REGNUM

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

REGNUM09:03

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

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РИА Новости06:39
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