Впервые за шесть лет Россия снизила импорт пальмового масла

АБН 10

По итогам прошедшего первого полугодия импорт пальмового масла в Россию сократился впервые за шесть лет. Падение составило 7 %. Об этом пишет РБК. Если в первом полугодии 2019-го поставки пальмового масла составили около 500 тысяч тонн, то в этом году они составили немногим более 470 тысяч.