В 93 матчах болельщики могли увидеть обоих братьев по ходу встречи. За три года с Миранчуками в составе Локомотив выиграл 62 матча, 25 поединков закончил с ничейным результатом и уступил в 29 случаях, выиграв все возможные российские трофеи чемпионат страны, Кубок (дважды) и Суперкубок.

Впервые за три года «Локомотив» сыграет без Миранчука в составе

Армия и оружие В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментарий Пескова последовал после заявления МИД Украины, в котором утверждалось, что во вторник, 17 сентября, должен был состояться нормандский саммит, однако Россия по техническим причинам отказалась принимать в нем участие.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Политика Матвиенко переназначили сенатором от Петербурга Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации от региона Валентину Матвиенко, которая сейчас является сенатором от петербургского правительства и спикером Совета Федерации.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Политика Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Религия В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Здоровье Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.

Происшествия Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.

Игры Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Армия и оружие Саудовская Аравия анонсировала демонстрацию иранских ракет и дронов Минобороны Саудовской Аравии в среду, 18 сентября, на специальном брифинге представит иранское оружие, которое использовалось во время атаки по объектам нефтяной компании «Saudi Aramco».

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.