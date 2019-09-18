Лига чемпионов
Советский спортВпервые за три года «Локомотив» сыграет без Миранчука в составе
В 93 матчах болельщики могли увидеть обоих братьев по ходу встречи. За три года с Миранчуками в составе Локомотив выиграл 62 матча, 25 поединков закончил с ничейным результатом и уступил в 29 случаях, выиграв все возможные российские трофеи чемпионат страны, Кубок (дважды) и Суперкубок.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:09, Вашингтон
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментарий Пескова последовал после заявления МИД Украины, в котором утверждалось, что во вторник, 17 сентября, должен был состояться нормандский саммит, однако Россия по техническим причинам отказалась принимать в нем участие.
РБК 09:16
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Политика
Матвиенко переназначили сенатором от Петербурга
Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации от региона Валентину Матвиенко, которая сейчас является сенатором от петербургского правительства и спикером Совета Федерации.
Ведомости 06:20
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Религия
В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Политика
Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
ТАСС 07:35
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Армия и оружие
Саудовская Аравия анонсировала демонстрацию иранских ракет и дронов
Минобороны Саудовской Аравии в среду, 18 сентября, на специальном брифинге представит иранское оружие, которое использовалось во время атаки по объектам нефтяной компании «Saudi Aramco».
Век 06:34
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Авто
Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился
АвтоВести вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Интернет
Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31