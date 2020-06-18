с чего всё началось

Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.

Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС

Футбол «Зенит» показал речь Семака в раздевалке после победы над ЦСКА Пресс-служба "Зенита" опубликовала в твиттере видео из раздевалки команды после матча с ЦСКА (4:0).

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 18

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store. 263

Политика Haló novinу (Чехия): проведение референдума стало торжеством исторической справедливости (Halo noviny) Haló novinу: Западные СМИ, а также многие политики Европейского Союза постоянно утверждают, что в Крыму сложилась очень тяжелая ситуация с эпидемией covid-19, что у вас уже несколько сотен погибших, а вы скрываете или искажаете официальные данные.

Происшествия Молния ударила в посетителей московского парка Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 64

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 925

Энергетика Правительство увеличит субсидии при переводе автомобилей на газ Глава Минэнерго Александр Новак направил замглаве правительства Юрию Борисову предложение повысить вдвое долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей на газ. 1,7K

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 497

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ Голкипер был признан лучшим игроком матча, несмотря на проигрыш его команды футболистам «Сочи» с разгромным счётом 1:10.

Политика Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост Нью-Йоркский прокурор Южного округа Джеффри Берман согласился покинуть свой пост. Об этом сообщает Associated Press.