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Популярная механикаВпервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС
Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.
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с чего всё началось
Что интересно, в целом объем произведенной энергии вырос как в случае атомных станций, так и в случае с “зелеными” источниками энергии, но перевес был все же в пользу вторых: до 2,796 петаватт-час и до 2,8 петаватт-час соответственно.Ferra18 июня в 05:25
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Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС
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