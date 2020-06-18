Общество
ИА Красная ВеснаК 2027 году датская энергетика станет полностью «зеленой»
К 2027 году потребление электроэнергии в Дании будет покрываться за счет возобновляемых источников энергии, а с 2030 год страна, как ожидается, начнет экспортировать «зеленую энергию». Об этих прогнозах Датского энергетического агентства сообщила 18 июня газета The Copenhagen Post.
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с чего всё началось
Что интересно, в целом объем произведенной энергии вырос как в случае атомных станций, так и в случае с “зелеными” источниками энергии, но перевес был все же в пользу вторых: до 2,796 петаватт-час и до 2,8 петаватт-час соответственно.Ferra18 июня в 05:25
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