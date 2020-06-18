с чего всё началось

К 2027 году потребление электроэнергии в Дании будет покрываться за счет возобновляемых источников энергии, а с 2030 год страна, как ожидается, начнет экспортировать «зеленую энергию». Об этих прогнозах Датского энергетического агентства сообщила 18 июня газета The Copenhagen Post.

К 2027 году датская энергетика станет полностью «зеленой»

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