Общество
Популярная механикаВпервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС
Доля электричества, которую произвели солнечные, ветреные и другие электростанции с возобновляемыми источниками (коме воды) выросла на 13%. А вот у АЭС этот показатель всего 3,5%.
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«Зеленые» электростанции впервые произвели электричества больше атомных
ИА Красная Весна19 июня в 16:41
Впервые «зеленая» энергетика произвела больше электричества, чем АЭС
Популярная механика19 июня в 12:03
Потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону «зеленых» источников
Энергетика и промышленность России18 июня в 04:29
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший
Коммерсантъ 04:35
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 19 июня в 18:56
Наука
Темная материя посылает странные сигналы: неожиданный эксперимент
С 2016 по 2018 годы исследователи разрабатывали эксперимент под названием XENON1T, предназначение которого заключалось в раскрытии тайны темной материи.
Популярная механика 18 июня в 13:43
Политика
Президент поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Российская газета вчера в 07:42
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Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»
Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
ТАСС вчера в 05:44
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680.
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Политика
Японский премьер намерен провести референдум по Конституции
Синдзо Абэ, срок полномочий которого истекает через год с небольшим, одной из своих главных политических целей считает пересмотр статьи Основного закона, которая провозглашает отказ Токио от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах – передает телеканал NHK.
Эхо Москвы 03:31
Политика
Митинг Трампа в Оклахоме собрал всего половину стадиона
Первый предвыборный митинг Трампа после двух с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса Белый дом назвал празднованием великого возвращения Америки.
НТВ 02:41
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после матча с «Зенитом»
Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал недомогание после матча в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Вечерняя Москва вчера в 15:04
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»
Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter». Он подчеркнул, что все жизни имеют значение.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Политика
Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Четверым задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины.
Lenta.ru вчера в 16:13
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА призвал аннулировать сезон РПЛ
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что итоги чемпионата России нужно аннулировать.
Metaratings 04:01
Общество
Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми
Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Общество
Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России
Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11