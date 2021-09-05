КоммерсантъВ половине регионов объем утилизации и сортировки отходов не соответствует отчетностиВ 43 регионах России фактический процент сортировки и утилизации отходов не совпадает с информацией из отчетности, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.КоммерсантъПо словам Козлова, еще в ряде регионов планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами не достаточно амбициозны.ТАССРеформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года.ТАССК 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.ТАССЧитать далееСвернутьiReactoriReactorНародные новостиMockva.ruПолитическая ЭкспертизаГазета.RuЭкономика сегодняС чего всё началосьГлава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформыЕще в восьми регионах планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения являются не достаточно амбициозными, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.ТАСС17:34Подробнее о событииВ половине регионов объем утилизации и сортировки отходов не соответствует отчетностиКоммерсантъ21:54Глава Минприроды: ряд регионов не справляется с мусорной реформойURA.Ru20:58Глава Минприроды обвинил регионы в искажении отчетности о переработке мусораМосковский Комсомолец17:50Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионыГазета.Ru18:17Названы отстающие регионы РФ в рамках мусорной реформыМосква 2418:01Глава Минприроды назвал отстающие регионы России по утилизации отходовRT на русском18:46Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформыТАСС17:34Показать ещёОценить9Поделиться