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В порту Бердянска грузят четыре крупных судна для отправки более 100 тыс. тонн зерна

В порту Бердянска в Запорожской области осуществляется загрузка четырех крупнотоннажных сухогрузов более 100 тыс. тоннами зерна для последующей отправки на внешний рынки.
Известия
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отправке 30 июня из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту.
ТАСС
В комментарии ТАСС Рогов сказал, что зерно отправится на внешние рынки.
Московский Комсомолец
Зерно направили в Турцию транзитом, денежные средства от покупателя поступили на расчетный счет, также произведен расчет с фермером, который является владельцем зерна.
ТАСС

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Член ВГА Рогов: в порту Бердянска грузят сухогрузы для отправки более 100 тыс. тонн зерна
Известия00:07
В порту Бердянска готовят четыре судна с зерном для мирового рынка
Российская газета23:56
В порту Бердянска грузят четыре крупных судна для отправки более 100 тыс. тонн зерна
ТАСС23:35
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