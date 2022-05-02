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В правительстве Италии призвали разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
РИА Новости
По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.
РИА Новости
Чинголани отметил, что хочет "быстрого и четкого заявления от Европейской комиссии", которое бы подтвердило, что нефтегазовые компании могут проводить платежи в рублях.
Московский Комсомолец
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
РИА Новости

Подробнее о событии

В правительстве Италии призвали разрешить компаниям платить за российский газ рублями
РИА Новости10:57
Итальянский министр предложил временно разрешить компаниям платить за газ из РФ в рублях
ТАСС11:20
В Италии предложили временно разрешить оплату газа из России в рублях
News.ru11:09
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ из России в рублях
Комсомольская правда11:41
Итальянский министр предложил разрешить компаниям на несколько месяцев оплату газа в рублях
RT на русском10:55
В Италии предложили временно разрешить компаниям ЕС платить за газ из РФ в рублях
Говорит Москва10:54
Европейским компаниям могут временно разрешить оплачивать газа из РФ рублями
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