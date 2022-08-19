REGNUMВ правительстве РФ разработали схему для начисления дивидендов за рубежСогласно документу, резиденты РФ смогут зачислять дивиденды и отчисления от прибыли российских компаний, а также хозяйственных товариществ и производственных кооперативов на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков.REGNUMМинистерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.Lenta.ruСоветующее решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.Finam.RuСоответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.Lenta.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMГлавная книгаРБК ИнвестицииT24Экономика сегодняФАНПодробнее о событииГраждане-резиденты России смогут зачислять дивиденды на счета иностранных «дочек» уполномоченных банковКоммерсантъ03:28В правительстве РФ разработали схему для начисления дивидендов за рубежREGNUM06:22Россиянам разрешили зачислять дивиденды на счета в иностранных банкахРБК Инвестиции05:10Россиянам разрешили переводить дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банковМосковский Комсомолец03:38Минфин разрешил россиянам зачислять дивиденды на счета в иностранных банкахForbes07:20Правкомиссия разрешила резидентам-физлицам зачислять дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банковFinam.Ru02:37Россиянам разрешили зачислять дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банковИнтерфакс02:32Показать ещёОценить17Поделиться