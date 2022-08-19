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В правительстве РФ разработали схему для начисления дивидендов за рубеж

Согласно документу, резиденты РФ смогут зачислять дивиденды и отчисления от прибыли российских компаний, а также хозяйственных товариществ и производственных кооперативов на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков.
REGNUM
Министерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует
 из опубликованного на сайте ведомства документа.
Lenta.ru
Советующее решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Finam.Ru
Соответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru

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Граждане-резиденты России смогут зачислять дивиденды на счета иностранных «дочек» уполномоченных банков
Коммерсантъ03:28
В правительстве РФ разработали схему для начисления дивидендов за рубеж
REGNUM06:22
Россиянам разрешили зачислять дивиденды на счета в иностранных банках
РБК Инвестиции05:10
Россиянам разрешили переводить дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков
Московский Комсомолец03:38
Минфин разрешил россиянам зачислять дивиденды на счета в иностранных банках
Forbes07:20
Правкомиссия разрешила резидентам-физлицам зачислять дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков
Finam.Ru02:37
Россиянам разрешили зачислять дивиденды на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков
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