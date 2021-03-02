В российском правительстве не поддержали законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, следует из проекта заключения соответствующей комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости.

С чего всё началось В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС. ТАСС 07:10