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РИА Новости
РИА Новости

В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста

В российском правительстве не поддержали законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, следует из проекта заключения соответствующей комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости.В источнике
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С чего всё началось

В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС.
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