В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
В российском правительстве не поддержали законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, следует из проекта заключения соответствующей комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС.
ТАСС07:10
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В российском правительстве рассмотрели проект о снижении пенсионного возраста
Московский Комсомолец08:30