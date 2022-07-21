Будьте в Плюсе

В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

Сбои в работе сервиса «Сбербанк онлайн» фиксируют некоторые пользователи приложения, сообщается
 в Telegram-канале Сбербанка.
Ведомости
У пользователей не получается даже войти в приложение.
СпортКП
В телеграм-канале компании отмечают, что расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений.
Катунь 24
Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении кредитной организации.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, банк работает над проблемой
РИА Новости06:03
Сбой произошел в работе приложения «Сбербанк Онлайн»
Москва 2405:28
Массовый сбой произошел в работе приложения Сбербанка
Кубанские новости05:53
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
ТАСС05:48
В работе сервисов Сбербанка произошел сбой
РБК05:38
В Сбере сообщили, что работают над устранением сбоя в приложении «Сбербанк Онлайн»
Газета.Ru05:59
В Сбербанке прокомментировали сбой в работе своих сервисов
Российская газета06:16

Интересное

Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.
РИА Новости05:06

Великобритания поставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и боеприпасы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшие недели Великобритания отправит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов.
Коммерсантъ07:39

Глава Минпромторга Мантуров заявил о возможной частичной отмене параллельного импорта

Механизм параллельного импорта, введенный в мае 2022 года и позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя, может быть вскоре частично отменен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Lenta.ru07:13

В Минюсте США рассказали о найденном на арестованной из-за санкций яхте яйце Фаберже

Первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что на одной из арестованных американскими властями яхт, якобы принадлежащей российскому бизнесмену, было найдено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920).
ТАСС08:22

ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5%. Повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 года.
Коммерсантъ08:19

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли

Совет ЕС заявил, что Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.
RT на русском07:33

Московские ветеринары вылетели на спасение белого медведя в Красноярском крае

Накануне Радионова сообщила, что металлическая банка застряла во рту у белого медведя в Красноярском крае. Животное на грани смерти.
ТАСС06:42

Минюст попросил суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
РИА Новости07:53

Подача газа по «Северному потоку» возобновилась после завершения планового техобслуживания

Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.
РИА Новости01:31

Украинцы проголосовали за отказ от герба СССР на монументе «Родина-мать»

Украинцы проголосовали в приложении «Дія» за смену символики на щите Родины-матери с герба СССР на государственный, заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.
RT на русском08:43