Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшие недели Великобритания отправит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов.
Механизм параллельного импорта, введенный в мае 2022 года и позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя, может быть вскоре частично отменен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако утверждает, что на одной из арестованных американскими властями яхт, якобы принадлежащей российскому бизнесмену, было найдено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920).