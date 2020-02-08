Общество

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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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с чего всё началось

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.
ТК Звездавчера в 09:13

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Онколог назвал основной продукт, вызывающий рак

Московский Комсомолецвчера в 10:45

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

Известиявчера в 16:18

Назван провоцирующий развитие рака продукт

Lenta.ruвчера в 14:48

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

РИА Новостивчера в 12:40

Назван продукт питания, способствующий развитию рака

REGNUM00:33

Россиянам назвали продукт, который точно приводит к развитию рака

Телеканал 360°вчера в 10:43

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

ТК Звездавчера в 09:13
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Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

RT на русском вчера в 21:43
Политика

Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

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РИА Новости 00:55
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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News.ru 00:12
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС 02:00
Футбол

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Soccer.ru вчера в 12:33
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Life.ru вчера в 06:48
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Гаджеты

Новый Honor получил свежий дизайн

На официальной страничке Playfuldroid в социальной сети Twitter опубликовали первое изображение нового смартфона Honor 9X Lite.
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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:51
Общество

В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели

Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Известия 02:18
Гаджеты

В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

ToDay News Ufa 02:28
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
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Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
Gazeta.SPb 02:10
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Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском вчера в 00:46
Общество

В ФРГ отметили 75-летие побега группы Девятаева из концлагеря

Памятные мероприятия в честь 75-летия со дня побега советских военнопленных из нацистского концлагеря на угнанном немецком самолете прошли в субботу, 8 февраля, в Пенемюнде в ФРГ.
Известия вчера в 10:53
Политика

В Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы

Выборы в Азербайджане пройдут по мажоритарной системе. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших.
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Общество

Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
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Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

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Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
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Стоимость iPhone 9 подтвердилась

Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
The GEEK вчера в 14:29
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